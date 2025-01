Quotidiano.net - Rinnovato per tre anni il contratto per stampare la ’Gazzetta di Parma’

Poligrafici Printing, società quotata all’Euronext Growth Milan, haildi stampa con Gazzetta di Parma Srl per la stampa del quotidiano “Gazzetta di Parma”. Il nuovo accordo, che decorre dal 1° gennaio 2025, ha una durata di tree prevede la stampa di tutte le copie della Gazzetta di Parma a fronte di un corrispettivo complessivo per il periodo di oltre 2 milioni di euro. Lo stabilimento di produzione sarà quello di Bologna con possibilità di back up presso quello di Firenze o uno stampatore terzo. Il presidente di Poligrafici Printing, Nicola Natali ha commentato: "Siamo molto contenti dell’accordo raggiunto con l’Editore di Gazzetta di Parma per il rinnovo della commessa di stampa e ringrazio per la fiducia, che una volta ancora, il management di “Gazzetta” ci ha mostrato.