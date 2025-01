Lapresse.it - Regione Marche, gli interventi per la riduzione del rischio idraulico del fiume Esino

Sopralluogo congiunto questo pomeriggio dell’assessore regionale alla difesa del suolo e della costa Stefano Aguzzi e del provveditore alle Opere pubbliche (OO.PP.) di Toscana,e Umbria Giovanni Salvia, per visionare l’intervento di ripascimento e completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano e Falconara Marittima e contestualedelnel tratto terminale del(Comuni interessati: Falconara Marittima, Chiaravalle, Jesi, Agugliano, Camerata Picena). Era presente anche il vice sindaco di Montemarciano, Gilberto Ripanti. “Si tratta – ha spiegato Aguzzi che ha voluto ringraziare tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e gli uffici tecnici che hanno collaborato alla sua realizzazione – di un intervento molto particolare per risolvere la grave problematica di erosione a Marina di Montemarciano: viene prelevato materiale dalper usare poi la ghiaia per il ripascimento delle spiagge e per la difesa della costa.