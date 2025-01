Ilfogliettone.it - Pena di morte, ritiro da Oms e da accordo di Parigi: ecco i primi provvedimenti lampo di Trump

Leggi su Ilfogliettone.it

Aptornato alla Casa Bianca, Donaldha dato il via a una serie diche delineano la sua visione per il secondo mandato. Con un’energia che ricorda igiorni della sua precedente amministrazione,ha firmato una serie di ordini esecutivi che coprono un ampio spettro di temi, da questioni morali e legali come ladi, a decisioni internazionali come ildall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).diTra idecreti, spicca un ordine esecutivo che obbliga il procuratore generale a garantire che gli stati abbiano a disposizione i farmaci necessari per eseguire le condanne atramite iniezione letale. Questo provvedimento non solo incoraggia l’applicazione delladinei casi federali ma fornisce anche supporto agli stati che hanno affrontato difficoltà nell’approvvigionamento di tali farmaci, segnalando un forte ritorno a politiche dure contro il crimine.