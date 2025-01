Notizie.com - Nuovo attacco hacker all’Italia: colpiti dai filorussi i siti web di Marina, Concorsi Difesa e trasporti di Torino

L’Italia è stata nuovamente presa di mira dagli. Questa volta a finire nel mirino sono stati idellaMilitare, deidellae l’azienda deidi, la Gtt.daiweb didi(X FOTO/CANVA FOTO) – Notizie.comA rivendicare l’sul proprio canale Telegram ancora una volta il collettivo filorusso NoName057, già protagonista in queste settimane di numerose violazioni di sistemi informativi, ed il gruppo denominato UserSec.“congiunto con UserSec per mettere fuori uso iweb italiani delle infrastrutture”. Iweb sono risultati inaccessibili prima di essere ripristinati. Il cyberè stato anche stavolta di tipo Ddos (Distributed denial of service).