Niente Inter il Manchester City è a un passo da Bah | CM IT

Niente Inter, il Manchester City è a un passo da Bah

Il giovane centrale della Sierra Leone ormai sfumato per i nerazzurri, che continueranno a cercare altre eventuali occasioni per la difesaA meno di colpi di scena Juma Bah non andrà all’. Ilera in pole e, come raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore ha dato l’accelerata decisiva per la chiusura dell’operazione. Ancora da chiarire i termini, ma il difensore del Real Valladolid, messo in vendita dall’ex Fenomeno Ronaldo, ha una clausola molto bassa (circa 6/7 milioni) del tutto alla portata degli inglesi, assoluti protagonisti di questa sessione di gennaio.Juma Bah (Ansafoto) – calciomercato.itGiovane (ha soli 18 anni) e di grande prospettiva, Bah era il profilo perfetto per le nuove direttive di Oaktree. L’lo aveva seguito nella prima parte di stagione in cui il centrale della Sierra Leone aveva messo in mostra tutte le sue doti, affermandosi come uno dei miglioripreti della Liga.