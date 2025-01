Anteprima24.it - Nella calza della Befana droga al posto delle caramelle, denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoViene fermato dai carabinieri per un controllo e durante la perquisizione sbuca dalla tasca del giubbino unama all'interno non c'erano affatto cioccolatini e caramella ma.E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Casoria nel corso di controlli nei pressistazione ferroviaria. L'uomo, avvicinato dai carabinieri, dice di non aver nulla addosso. Poi, però, durante la perquisizione i militari trovano 31 i grammi di hashish nascostie anche 260 euro in contanti. L'uomo, 29enne di Casoria incensurato, è statoper detenzione dia fini di spaccio. Stupefacente esono stati sequestrati.