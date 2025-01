Cityrumors.it - Nargiso: “Djokovic-Alcaraz? La partita ha confermato una cosa” – ESCLUSIVA

Leggi su Cityrumors.it

L’ex tennista è intervenuto inai nostri microfoni per commentare la sfida tra il serbo e lo spagnolo, ma anche per parlare degli italianiNovaksi avvicina alla leggenda. Il serbo ha battuto in quattro set(4-6 6-4 6-3 6-4) ai quarti di finale degli Australian Open guadagnandosi l’accesso alla semifinale. Ora due partite per scrivere ancora di più la storia del tennis visto che diventerebbe il primo di sempre a vincere 25 Slam in carriera. Naturalmente non sarà semplice visto che sul cammino ha Zverev e forse Sinner.: “? Lahauna” (Lapresse) – cityrumors.itLa nostra redazione ha contattato l’ex tennista Diegoper parlare della sfida tra il serbo e lo spagnolo, ma anche proiettarci sulla notte azzurra in Australia.