Mercato auto Europa occidentale il 2024 si chiude con una leggera crescita | +09%

Mercato auto Europa occidentale, il 2024 si chiude con una leggera crescita: +0,9%

Ildell’in(Unione Europea, più Regno Unito e paesi EFTA)i conti delsostanzialmente “piatto”: 12.963.614 immatricolazioni, ovvero lo 0,9% in più rispetto al 2023. Questo per effetto dei numeri di dicembre, in cui sono state vendute 1.091. 131vetture nuove, in aumento del 4,1% considerando lo stesso mese del 2023.Come fa notare il Centro Studi Promotor, tuttavia, questo risultato di leggerissimanon deve illudere più di tanto. Perché rispetto all’ultimo anno prima della pandemia, ovvero il 2019, nel vecchio continente manca all’appello quasi una vettura su cinque (-18%). Gap che difficilmente potrà, a questo punto, essere colmato.Rispetto a cinque anni fa, infatti, tutti i mercati più importanti a livello europeo hanno fatto registrare pesanti battute d’arresto: Francia -22,4%, Germania -21,9%, Italia -18,7%, Spagna -19,2%, Regno Unito -15,5%.