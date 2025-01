Quotidiano.net - Luca Beatrice è morto: addio al critico d’arte, presidente della Quadriennale di Roma

Torino, 21 gennaio 2025 – Non ce l’ha fatta. Ildi2025 èoggi all’ospedale Molinette di Torino, dove era stato ricoverato giorni fa per un malore.dell’arte e saggista, aveva 63 anni. Questa mattina le sue condizioni sono precipitate, poi l’annuncio del decesso. Il fratello, Giulio, lo saluta così: “Due fratelli non sono due amici. Sono rami dello stesso albero che possono divergere con gli anni. ma il loro legame sarà eterno. Ciaofai buon viaggio”.è statodel Circolo dei lettori di Torino: dallo scorso febbraio era alla guidadi2025, la 18esima edizionerassegnacontemporanea in programma a Palazzo delle Esposizioni da ottobre 2025 a gennaio 2026. Solo artisti viventi, perché laè il “luogo del presente” diceva, che aveva voluto chiamare la “sua” mostra ‘Fantastica’, confidando nel potere “simbolico” più che “iperbolico” di questa parola.