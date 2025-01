Ilgiorno.it - Lotta alle occupazioni abusive ad Abbiategrasso: sgomberata una casa popolare, “faremo a controlli a tappeto in tutta la città”

(Milano), 21 gennaio 2025 – Nellaè determinante la collaborazione degli inquilini, di chi abita nei quartieri delle case popolari. E proprio dopo una di queste segnalazioni è stata verificata dagli agenti della Polizia locale (intervenuti sul posto col supporto dei carabinieri e degli ispettori di Aler) l’effettiva esistenza di una occupazione abusiva al primo piano di una palazzina al civico 6 di via Boccherini. Al quartiere Folletta. L’alloggio è stato trovato in condizioni igienico-sanitarie pessime, con segni evidenti della presenza di più persone (ma nel momento del sopralluogo non c’era nessuno) che facevano uso di questo appartamento. Dopo le opportune verifiche Aler ha provveduto a murare gli accessi, in modo da vietare l’ingresso agli abusivi.