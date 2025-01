L’ospedale che visita i pazienti online | Con la telemedicina stop alle liste d’attesa

Leggi su Open.online

A Livorno c’è un ospedale che. 80 mila visite l’anno scorso, e la diabetologia livornese guidata da Graziano Di Cianni è ai vertici per numero diseguiti a distanza. La Repubblica racconta ladella dottoressa Francesca Pancani a una paziente per il diabete: l’andamento della glicemia giorno per giorno, le dosi di insulina somministrate dal micro infusore. Ma anche i valori della pressione e gli ultimi esami del sangue. «Abbiamo abolito le code nelle sale», dice Di Cianni.Le televisiteAldi Livorno si fanno televisite anche agli ospiti diabetici delle Rsa, le residenze per anziani. E c’è pure un progetto con il carcere: «Si tratta diche è meglio non spostare». Laè uno dei pilastri del Pnrr in sanità.