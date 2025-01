Ilgiorno.it - L’epopea della famiglia Fumagalli nata da un’idea copiata in America

La Vespa, la lavatrice Candy. Il miracolo economico. Una fiducia nel futuro che sembrava inarrestabile con i suoi simboli, fino alla vendita su uno scacchiere globale che richiede grandi dimensioni. O almeno così si disse sette anni fa per spiegare l’arrivo di Haier al timone.industriale sotto i, la dinastia che ha trasformato il marchio brianzolo degli elettrodomestici in un’eccellenza italiana e poi mondiale che faceva gola. Fino al passaggio di mano. Nel 2018, i cinesi versano alla476 milioni per comprarsi la fabbrica e un pezzo di leggenda. Un trauma per il capitalismo di casa e per quello nazionale. Anche l’ultimo baluardo del settore ancora in mano al Paese, cede. E Candy adesso si prepara a cambiare pelle un’altra volta. Addio lavatrici, dallo storico stabilimento di Brugherio, aperto nel 1961, non ne usciranno più.