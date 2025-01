Lanazione.it - L’Auser ha chiuso un 2024 da favola. Aumentano i servizi e i soci

Sempre più punto di riferimento per le persone anziane, in particolare quelle che hanno grossi problemi a muoversi. Non è solo una sensazione dettata dal cuore e dal riscontro nella comunità, bensì una realtà spiegata anche dai numeri:-Filo d’argento hal’anno appena trascorso con il segno "più". La crescita ha riguardato sia il totale deieffettuati sul territorio sia il numero dei, confermando il trend dell’asazione che da tanti anni ha sede al centro "La Rosa bianca", in via Bernini al quartiere Africa. Non a caso pochi giorni fa il Comune ha affidato alilo di trasporto degli anziani e dei soggetti in condizione di fragilità, denominato "Bus città", anche per il 2025 e 2026 per un importo complessivo che sfiora i 40mila euro. "Siamo molto soddisfatti – dice la storica presidente delManuela Bini a nome di tutta l’asazione – dato che ilha visto crescere le nostre attività su diversi fronti".