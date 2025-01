La ex moglie del boss sconterà la sua condanna ai domiciliari in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Tina Rispoli aia Minturno: accolta la richiesta dei legaliTina Rispoli, vedova delGaetano Marino e attualedel cantante neomelodico Tony Colombo, è stata posta agli arrestia Minturno. La decisione è stata presa dal Gup del Tribunale di Napoli.La vicenda giudiziariaLa misura cautelare è stata disposta in accoglimento della richiesta avanzata dai legali della Rispoli, accusata di essere coinvolta negli affari del clan Di Lauro di Secondigliano. L’indagine, coordinata dalla DDA, sostiene che la donna avrebbe avuto un ruolo nella gestione e nell’investimento dei proventi legati agli immobili lasciati dal primo marito, Gaetano Marino, noto come “Moncherino”. Marino fu ucciso in un agguato sul lungomare di Terracina il 23 agosto 2013.Richiesta diIl sostituto procuratore Lucio Giuliano ha avanzato una richiesta dia nove anni di reclusione per Tina Rispoli.