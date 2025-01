Zonawrestling.net - Jeff Jarrett: “L’alleanza TNA-WWE cambierà le carte in tavola”

, in forza ormai in AEW, si è voluto esprimere circa la nuova partnership siglata di recente tra WWE e TNA. Le due compagnie hanno deciso di collaborare e di iniziare a “scambiarsi” talenti proprio come la stessa TNA aveva già fatto in passato con l’AEW e le prospettive sembrano davvero interessanti. Anche uno dei padri fondatori della TNA come, quindi, ha voluto dichiarare il proprio entusiasmo riguardo a questo nuovo accordo.Parlando a Fanrun Radio in Tennesee,ha detto:“Un uomo saggio costruisce la sua casa sulla roccia. Tanto tanto tempo fa, quando la TNA ha cominciato a vivere nel 2002, essa è andata incontro a tante evoluzioni. Il tempo delle non alleanze e quel tipo di mindset competitivo è ormai passato. Alla fine, crei uno scenario dove i fan vincono, anzi, vinciamo tutti.