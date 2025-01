Ilfattoquotidiano.it - Istruttore di bungee jumping butta giù dal ponte una ragazza terrorizzata e in lacrime: polemiche furiose per il video di TikTok diventato virale

Ilè una delle attività più adrenaliniche che ci siano, capace di mettere a dura prova qualsiasi persona appena prima del salto. È il caso di Cristina, che ha pubblicato unsul suo profilomentre siva daldi Siviglia, in Spagna.Nella clip, diventata, si vede lainmentre viene legata e preparata prima del salto. Cristina continua ad urlare: “No, no, no”, scuotendo la testa. Nascondendosi sotto le ringhiere metalliche del, Cristina avvolge la mano intorno alla struttura e guarda lo specchio d’acqua sottostante respirando profondamente. Nel frattempo, l’, per provare a tranquillizzarla le chiede il suo nome e l’amica le consiglia di non guardare giù.Mentre lei continua a gridare, si vede l’legarle intorno al polso un bastone per i selfie con una piccola telecamera per filmare il suo salto.