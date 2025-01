Istat | la quota di lavoratori pagati meno di 89 euro all’ora sale al 107% Retribuzione media a 37mila euro nelle costruzioni solo 32mila

Ilfattoquotidiano.it - Istat: la quota di lavoratori pagati meno di 8,9 euro all’ora sale al 10,7%. Retribuzione media a 37mila euro, nelle costruzioni solo 32mila

In quattro anni ladidipendenti a bassaè salita in Italia dal 9,8% al 10,7%. È quello che emerge dai nuovi datisulla Struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, aggiornati lunedì. Tanto più interessanti alla luce della decisione del governo Meloni di chiudere la porta al salario minimo orario. L’incidenza dei dipendenti a bassa, soglia che al momento corrisponde a 8,9l’ora mentre nel 2018 era a 8,5, è più alta tra le donne (12,2% contro 9,6% degli uomini), i giovani (fino a 29 anni, 23,6%) e i dipendenti con titolo di studio inferiore al diploma (18%).Quote decisamente elevate si osservano anche tra chi esercita professioni non qualificate (33,3%) e tra chi lavoraattività commerciali e nei servizi (17,5%). La percentuale più bassa di low-wage earners si rileva tra chi è attivoprofessioni intellettuali e scientifiche (1,3%) e tra i dirigenti (1,7%), tra i dipendenti con livello di istruzione terziaria (3,3%) e tra gli ultra cinquantenni (7,2%).