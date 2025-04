Liegi-Bastogne-Liegi 2025 | la nona di Tadej la prima dell’Africa in rosa

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha vinto per distacco la 111ma Liegi-Bastogne-Liegi precedendo di 1'03" l'italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) che ha sconfitto l'irlandese Ben Healy (EF Education Easy Post) nella volata per la piazza d'onore. Per il figlio del Tricorno si tratta del nono successo in carriera in una classica monumento, il terzo nella Doyenne che si aggiunge ai quattro nel Lombardia e ai due nel Giro delle Fiandre.La fase iniziale è stata caratterizzata dalla fuga di 12 volenterosi: i francesi Mathis Le Berre (Arkéa B&B Hotels), Rayan Boulahoite e Valentin Retailleau (TotalEnergies), il tedesco Hannes Wilksch (Tudor), i fiamminghi Stan Van Tricht (Alpecin Deceuninck) e Kamiel Bonneu (Intermarché Wanty), l'australiano Jack Haig (Bahrain Victorious), il norvegese Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility), l'argentino Eduardo Sepúlveda (Lotto), i belgi Ceriel Desal e Johan Meens e il transalpino Henri-François Renard-Haquin (Wagner Bazin WB).

