Fine vita | il Tar sospende l’iter in Emilia Romagna Cosa succede ora?

Emilia Romagna accoglie la richiesta di sospendere le delibere regionali che permettono il Fine vita. Trattazione collegiale prevista il 15 maggio. Fine vita: il Tar sospende l'iter in Emilia Romagna. Cosa succede ora? – notizie.comIl Tar dell'Emilia Romagna ha accolto la richiesta di sospensione delle delibere regionali che permettono il suicidio assistito. La trattazione collegiale è fissata per il 15 maggio. L'istanza era stata presentata dalla consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini e proprio lei ne ha dato notizia."Una delibera regionale non può sostituire una legge nazionale su un tema così delicato", ha dichiarato. Ma andiamo con ordine. L'11 marzo del 2024, sempre Castaldini aveva presentato un ricorso al Tribunale amministrativo contro la regione, chiedendo l'annullamento delle delibere approvate nel mese precedente per attuare il suicidio medicalmente assistito in Emilia Romagna.

