Tredicenne picchiata da gruppo di coetanee ad Avola | filmano la scena ma nessuno interviene indaga la Procura

Avola, nel Siracusano, da un baby gang composta da coetanee. Il gruppo l'avrebbe presa di mira, facendola cadere a terra e prendendola a calci. Durante il pestaggio erano presenti altri ragazzi che, invece di fermarle, hanno filmato la scena senza intervenire. indaga la Procura. Leggi su Fanpage.it Una ragazza di 13 anni è stata aggredita nella serata di sabato 26 aprile ad, nel Siracusano, da un baby gang composta da. Ill'avrebbe presa di mira, facendola cadere a terra e prendendola a calci. Durante il pestaggio erano presenti altri ragazzi che, invece di fermarle, hanno filmato lasenza intervenire.la

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ragazzina di 13 anni picchiata a Busto Arsizio da un gruppo di coetanee: “Capelli strappati, calci e pugni” - Una 13enne sarebbe stata picchiata da un gruppo di coetanee nel centro di Busto Arsizio (Varese) nel pomeriggio del 16 marzo. La madre della vittima ha raccontato quanto accaduto, dicendo che le presunte autrici avrebbero filmato la scena e se ne sarebbero "vantate sui social".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trento, poliziotta transgender picchiata da gruppo ultras - Una poliziotta transgender è stata picchiata a sangue da tre ultras in un locale di Trento nei pressi dello stadio 'Briamasco'. L'episodio è accaduto alle ore 3 delle notte fra il 14 e il 15 febbraio scorso, ma la notizia è trapelata in queste ore. Vittima della brutale aggressione è stata una poliziotta di 53 anni in servizio a Verona che è in fase di completamento del percorso di transizione sessuale per diventare donna dopo essere nato uomo. 🔗tg24.sky.it

“Put***, non puoi mangiare. C’è il Ramadan”, ragazzina picchiata da coetanee islamiche - ''La vicenda che arriva da Cremona è emblematica di ciò che è l'islam più radicale: violenza e sopraffazione nei confronti di chi non è musulmano'' 🔗imolaoggi.it

Approfondimenti da altre fonti

Tredicenne picchiata da gruppo di coetanee ad Avola: filmano la scena ma nessuno interviene, indaga la Procura; Avola: adolescente aggredita da coetanee. Chiede auto ma gli altri fanno i video per i social; Le fanno un'imboscata, poi la circondano e la filmano: 13enne picchiata dalle coetanee; Busto Arsizio, violenta aggressione in piazza Garibaldi: una 13enne picchiata da coetanee. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tredicenne picchiata da gruppo di coetanee ad Avola: filmano la scena ma nessuno interviene, indaga la Procura - Una ragazza di 13 anni è stata aggredita nella serata di sabato 26 aprile ad Avola, nel Siracusano, da un baby gang composta da coetanee ... 🔗fanpage.it