Corsa per i Municipi a Genova nove duelli senza ballottaggio | ecco i temi più caldi | Grafico

Ilsecoloxix.it - Corsa per i Municipi a Genova, nove duelli senza ballottaggio: ecco i temi più caldi | Grafico Leggi su Ilsecoloxix.it In molte ex circoscrizioni la partita è aperta e il presidente sarà scelto in modo diretto, non è previsto l’eventuale secondo turno. E visto l’esito delle ultime tornate, non ci sono roccaforti inviolabili.

Totti: «Spalletti mi mise falso nove a Genova perché non avevamo attaccanti. Da lì non ha cambiato più» - Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “Cronache di Spogliatoio“. L’ex 10 della Roma e della Nazionale si è raccontato tra passato, presente e futuro, rispolverando aneddoti e facendo considerazioni interessanti, nonché lasciandosi andare a qualche rivelazione. Vi riportiamo un estratto delle sue parole. Francesco Totti a tutto campo Francesco Totti ha avuto la fortuna di iniziare la sua carriera condividendo lo spogliatoio con il suo totem di riferimento, Giuseppe Giannini. 🔗ilnapolista.it

Nove chilometri di corsa per il Meyr, in pista scendono dipendenti e presidente Miniconf - Ciascuna coppia ha percorso in totale 9 chilometri, 4,5 a testa. Dalla sede dell'azienda hanno solcato la pista ciclo pedonale che affianca l'Arno spinti dall'adrenalina sportiva ma anche dal quel sentimento di partecipazione tipico di chi sa che quel suo gesto ha un senso. Sono stati 80 i... 🔗arezzonotizie.it

Poli civici urbani, è partito solo un cantiere su nove: nella corsa contro il tempo resta l’incognita “personale” - Il 5 aprile è ufficialmente partito il cantiere ad Arco di Travertino. Sopra il parcheggio multipiano verrà completato l’edificio che ospiterà una biblioteca comunale, una piazza coperta, una grande sala espositiva e molti altri servizi. A che punto sono i progetti Quello avviato nel... 🔗romatoday.it

Piciocchi e la corsa nei Municipi: “Ecco i nostri nove candidati” - Genova – «La sinistra ci accusa di aver depotenziato i Municipi, ma la risposta è ... significa dire quale città si vuole». I nove in corsa sono: Lorella Fontana (Lega) per il Ponente ... 🔗ilsecoloxix.it

Municipi, il centrodestra presenta i nove presidenti. Piciocchi e Cavo: “Avversari nel caos” - Chi sono quindi i candidati presidenti del centrodestra nei nove municipi ... con una preponderanza di nomi che corrono per la civica Vince Genova. Già presentate le candidate dei municipi ... 🔗msn.com

Salis lancia la corsa dei presidenti di municipio: “Buon momento per scendere in campo, ma il lavoro inizia il 27 maggio” - La candidata del campo ormai larghissimo si rivolge ai nove candidati a presidente di municipio con un discorso motivazionale ... 🔗msn.com