Sud Corea l’opposizione designa Lee Jae-myung come candidato presidente

Il principale partito di opposizione della Corea del Sud ha designato domenica il suo ex leader Lee Jae-myung come candidato alla presidenza per le elezioni del 3 giugno. Il Partito Democratico ha dichiarato che Lee ha ottenuto quasi il 90% dei voti espressi durante le primarie del partito che si sono concluse domenica, sconfiggendo due concorrenti. Le elezioni serviranno a sostituire il presidente conservatore Yoon Suk Yeol, recentemente destituito. Lee ha perso le elezioni del 2022 contro Yoon con il margine più ristretto mai registrato nelle elezioni presidenziali del Paese.

Caos in Corea del Sud, i partiti di opposizione depositano una mozione di impeachment per il presidente ad interim per aver ostacolato il processo coontro l’ex presidente Yoon - Passano i mesi, ma non accenna a diminuire il caos in Corea del Sud. A fare rumore è la mozione di impeachment depositata da cinque partiti di opposizione nei confronti del presidente ad interim, Choi Sang-mok, reo di non aver nominato il nono giudice della Corte Costituzionale, rallentando così il processo nei confronti dell’ex presidente Yoon Suk-yeol, su cui pende l’accusa di alto tradimento per il tentato golpe dello scorso dicembre. 🔗lanotiziagiornale.it

Corea del Sud, assolto leader opposizione: Lee Jae-myung esce dal tribunale circondato dai sostenitori - Una corte d’appello ha assolto il leader dell’opposizione sudcoreana Lee Jae-myung dall’accusa di reati elettorali e ha sospeso la pena detentiva a cui era stato condannato per aver mentito durante le elezioni del 2022, quando aveva dichiarato di essere uno dei candidati alla presidenza. Questa assoluzione rimuove un importante ostacolo legale per Lee in vista della sua prevista corsa alle prossime elezioni presidenziali. 🔗lapresse.it

Usa-Corea del Sud, la prima esercitazione di bombardieri strategici dell’era Trump - Stati Uniti e Corea del Sud hanno condotto nella giornata di giovedì un’esercitazione militare che ha coinvolto almeno un bombardiere strategico B-1B statunitense e diversi caccia nella prima esercitazione congiunta tra i due Paesi del secondo mandato del presidente Donald Trump.Il ministero della Difesa di Seul ha affermato cacciabombardieri F-35A ed F-15K sudcoreani, insieme a F-16 statunitensi, sono stati coinvolti nell’esercitazione sulla penisola coreana insieme a bombardieri B-1B, ma non ha specificato quanti. 🔗it.insideover.com

