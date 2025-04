Tudor | Il secondo tempo una battaglia abbiamo saputo soffrire Yildiz un fuoriclasse ma anche senza di lui…

Tudor, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro il Monza Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le parole del tecnico bianconero. PAROLE – «abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci stava anche un altro . Calcionews24.com - Tudor: «Il secondo tempo una battaglia, abbiamo saputo soffrire, Yildiz un fuoriclasse, ma anche senza di lui…» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Igor, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro il Monza Igorha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le parole del tecnico bianconero. PAROLE – «fatto un ottimo primo, ci stavaun altro .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tudor a Sky: «Il secondo tempo è stato una battaglia, farà capire ai ragazzi questa cosa. Mi spiace per Yildiz, è un fuoriclasse ma troveremo 11 forti per le prossime partite» - di Redazione JuventusNews24Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci stava anche un altro gol. Poi c’è stato quell’episodio che ha cambiato la gara. Il secondo tempo è stata una battaglia per prendere questa vittoria con le unghie, con la sofferenza e mi è piaciuto tanto. 🔗juventusnews24.com

Tudor a Sky: «Il secondo tempo è stato una battaglia, farà capire ai ragazzi questa cosa. Mi spiace per Yildiz, è un fuoriclasse. Sulle prossime partite…» - di Redazione JuventusNews24Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci stava anche un altro gol. Poi c’è stato quell’episodio che ha cambiato la gara. Il secondo tempo è stata una battaglia per prendere questa vittoria con le unghie, con la sofferenza e mi è piaciuto tanto. 🔗juventusnews24.com

Roma Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Squadra unita, verso la stessa direzione. Tudor ha dato una scossa, ma quel gol nel secondo tempo…» – VIDEO - di Marco BaridonRoma Juve, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di Juventusnews24 dopo il pareggio dei bianconeri La Juve pareggia contro la Roma per 1-1: alla rete di Locatelli risponde quella di Shomurodov. Un punto che permette ai bianconeri di proseguire nella lotta al quarto posto, raggiungendo momentaneamente il Bologna in classifica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventusnews24 (@juventusnews24com) Al termine del match, Marco Baridon, direttore di Juventusnews24, ha commentato la prestazione comunque ... 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tudor a Sky: «Il secondo tempo è stato una battaglia»; Tudor, carica Juve: Si può vincere anche soffrendo. Poi svela cosa ha detto Yildiz negli spogliatoi; Tudor: “Ottimo primo tempo, poi la sofferenza mi è piaciuta tanto”?; Tudor esalta la vittoria contro il Monza, ma Parma brucia ancora: Ecco cosa è mancato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juve, Tudor: “Vittoria sofferta. Yildiz? Troveremo un modo di sostituirlo” - Le parole dell'allenatore della Juve Igor Tudor ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Serie A contro il Monza ... 🔗msn.com

TUDOR AMMETTE CHE È MANCATO TUTTO - Igor Tudor ammette le difficoltà dopo la dira sconfitta contro il Parma: "Non solo, è mancato un po' di tutto. Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto ma siamo stati poco pericolosi. Nel primo ... 🔗tuttojuve.com

Vlahovic e Kolo Muani proseguono il loro digiuno: "Potevano fare di più. Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto ma non siamo stati pericolosi" - Nel secondo tempo abbiamo spinto di più ma non siamo ... La prima sconfitta dell'era Tudor fa scivolare la Juventus di nuovo sotto al quarto posto. Ora il Bologna è a +1 ma a pari punti con ... 🔗gazzetta.it