Equitazione ancora podio per le piacentine Nichol e Jennifer Gramigna

ancora podio per le piacentine Nichol e Jennifer Gramigna, amazzoni della neocostituita Asd Gramigna Horse Jumping. Nella due giorni di salto ostacoli - svolta il 26 e il 27 aprile al circolo ippico il Torrione di Tortona - Jennifer dopo una partenza burrascosa, a causa di una brutta caduta in.

Equitazione: Pietro Majolino va a podio nel completo di Montelibretti - A Montelibretti, dove non si è disputata la prima prova del 2025 della Nations Cup di completo, si sono conclusi i concorsi individuali fra i binomi presenti sul campo di gara capitolino. CCI4*S Clamorosa doppietta – nella gara che ha visto disputarsi soltanto dressage (ieri) e cross country (oggi) -per la belga Lara de Liedekerke-Meier, che si prende il primo e il secondo posto con gli score di 41. 🔗oasport.it

Equitazione: senesi e aretini sul podio dell’Endurance ad Arezzo - Arezzo, 11 febbraio 2025 – Grande successo per amazzoni e cavalieri senesi e aretini che hanno preso parte alla due giorni di gare di equitazione disciplina Endurance, all’Arezzo Equestrian Centre sabato 8 e domenica 9 febbraio. Si trattava della prima tappa del Campionato Toscano e della prima gara internazionale della stagione. Un percorso che si è snodato lungo i campi e i canali della Valdichiana aretina. 🔗lanazione.it

Atletica, Sara Fantini sul podio in Coppa Europa: l’Italia se la gioca con le donne - A Nicosia (Cipro) è andata in scena la prima giornata della Coppa Europa di lanci. Il risultato ad effetto è stato firmato dalla finlandese Silja Kosonen, che ha spedito il martello a 77,07 metri: miglior prestazione mondiale stagionale e record europeo under 23 davanti alla francese Rose Longa (72.87), mentre Sara Fantini ha concluso in terza posizione con lo stagionale di 72.37. Paola Padovan ha invece concluso al sesto posto nella gara di tiro del giavellotto con la misura di 55. 🔗oasport.it

