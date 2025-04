Venticano la Fiera dei record | oltre 50mila visitatori per un altro miracolo venticanese

Fiera Campionaria di Venticano. Con una conferenza stampa, il Presidente della Pro Loco ed il Sindaco di Venticano, il dott. Arturo Caprio, in una sala gremita hanno tirato le somme di questo ennesima miracolo venticanese.Il ringraziamento agli espositori e ai. Avellinotoday.it - Venticano, la Fiera dei record: oltre 50mila visitatori per un altro "miracolo venticanese" Leggi su Avellinotoday.it Chiude la 46ma edizione dellaCampionaria di. Con una conferenza stampa, il Presidente della Pro Loco ed il Sindaco di, il dott. Arturo Caprio, in una sala gremita hanno tirato le somme di questo ennesima.Il ringraziamento agli espositori e ai.

A Venticano oltre 50mila visitatori alla Fiera Campionaria - Chiude la 46ma edizione della Fiera Campionaria di Venticano. Con una conferenza stampa, il Presidente della Pro Loco ed il Sindaco di Venticano, Arturo Caprio, in una sala gremita hanno tirato le som ... 🔗ntr24.tv

Venticano dà il via alla 46esima Fiera Campionaria - Si è svolta questa mattina l’inaugurazione della 46esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano, uno degli appuntamenti più attesi del territorio. A dare ufficialmente il via all’edizione 2025, ... 🔗irpinianews.it

Fiera Campionaria di Venticano, boom di presenze: oltre dodicimila ingressi nella sola giornata di ieri - Prosegue a gonfie vele la Fiera Campionaria di Venticano che, nel suo primo giorno festivo, fa registrare un bum di presenze che non si registravano da anni. Oltre dodicimila ingressi ma soprattutto t ... 🔗corriereirpinia.it