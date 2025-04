Accusa un malore nel corso della cerimonia religiosa e perde la vita

vita dopo avere Accusato un malore nel pomeriggio di domenica 27, durante la cerimonia. Ferraratoday.it - Accusa un malore nel corso della cerimonia religiosa e perde la vita Leggi su Ferraratoday.it Un evento tragico ha funestato un appuntamento, destinato invece a rappresentare un momento festoso di aggregazione a Copparo. Un uomo cinquantenne, appartenente al gruppo Scout Agesci di Copparo, ha perso ladopo avereto unnel pomeriggio di domenica 27, durante la

Accusa un malore nel corso della cerimonia religiosa e perde la vita

