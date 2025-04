Predappio raduno dei ‘nostalgici’ per 80 anni da morte Mussolini

Predappio (Forlì-Cesena) la commemorazione per gli ottant'anni dalla morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra, in provincia di Como. Un centinaio di persone ha partecipato al corteo partito dal centro di Predappio, luogo di nascita del duce, fino al cimitero di San Cassiano dove c'è la sua tomba. I partecipanti hanno anche potuto visitare la cripta di Mussolini.

