Successo da play-in | l’Avellino Basket sbanca Cremona

l'Avellino Basket ha affrontato e battuato la Ju.Vi. Cremona 101-90. Un match già reso complicato dall'assenza di Bortolin, che è diventato più indisioso con i falli commessi da Nikolic, tre già nel primo quarto. Nonostante ciò il team avellinese ha giocato la sua.

Basket Sant’Agnese, ancora un successo: battuti i cugini del Bulls Avellino - Tempo di lettura: < 1 minutoL’under17 del Basket Sant’Agnese ha ottenuto un’altra convincente vittoria in casa contro Bulls Avellino. Gli atleti della presidente Maria Pia Manganiello hanno giocato i primi due quarti in perfetta parità: 15-15 il primo parziale e 24-24 il punteggio all’intervallo. Dall’inizio del terzo periodo i sangiorgesi hanno iniziato a prendere vantaggio, andando ad affrontare gli ultimi 10 minuti sul +11 (44-33). 🔗anteprima24.it

C’è Torino al DelMauro, l’Avellino Basket vuole il successo - Pomeriggio primaverile particolarmente caldo al Pala Del Mauro, alle 17.00 l’Avellino Basket scenderà in campo per affrontare la Reale Mutua Torino. La gara di andata fu un vero e proprio showcase della potenza di fuoco di entrambi gli schieramenti. Partita vinta dagli irpini 88-89 grazie alla... 🔗avellinotoday.it

Successo da play-in: l’Avellino Basket sbanca Cremona - Un match già reso complicato dall’assenza di Bortolin, che è diventato più indisioso con i falli commessi da Nikolic, tre già nel primo quarto. Nonostante ciò il team avellinese ha giocato la sua ... 🔗orticalab.it

Torna al successo l'Avellino Basket: sconfitta Torino per 92-79 - Torna al successo l'Avellino Basket e lo fa interrompendo una striscia di risultati positiva della Reale Mutua Torino che andava avanti da ben otto gare. Al Paladelmauro, i biancoverdi si impongono pe ... 🔗rainews.it

Ultima chiamata Play-In: l’Avellino Basket sfida Cremona - L’Avellino Basket concluderà la regular season al PalaRadi contro la Ferraroni Juvi Cremona. Nella gara di andata, i lombardi espugnarono il Del Mauro 75-79 ... 🔗irpinianews.it