Stucchi e Guiebre vittoria a Gambettola | il Futball Cava Ronco conquista la salvezza

Futball Cava Ronco sbanca Gambettola e conquista la salvezza. A decidere le reti al 43' di Stucchi e all'81 di Guiebre. "Sono felice per la Società e credo che questo gruppo meriti sicuramente questa gioia perchè fin da luglio lavoriamo per questo - le parole di Stucchi -. Tre punti arrivati. Forlitoday.it - Stucchi e Guiebre, vittoria a Gambettola: il Futball Cava Ronco conquista la salvezza Leggi su Forlitoday.it Ilsbancala. A decidere le reti al 43' die all'81 di. "Sono felice per la Società e credo che questo gruppo meriti sicuramente questa gioia perchè fin da luglio lavoriamo per questo - le parole di-. Tre punti arrivati.

