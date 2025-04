Venezia-Milan Tomori ottimo da braccetto | sicuri di volerlo cedere?

Milan, Fikayo Tomori è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il Venezia. La pagella e l'analisi della sua gara Pianetamilan.it - Venezia-Milan, Tomori ottimo da braccetto: sicuri di volerlo cedere? Leggi su Pianetamilan.it , Fikayoè stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il. La pagella e l'analisi della sua gara

Venezia-Milan, le pagelle di CM: Pulisic torna capitan America, Leao al piccolo trotto. Nicolussi Caviglia top - VENEZIA Radu 6: assiste, senza alcuna responsabilità, al gol di Pulisic. Si sporca i guanti in un paio di circostanze, il Milan combina davvero poco in fase of. 🔗msn.com