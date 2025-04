Pallanuoto la Pro Recco domina gara-1 delle semifinali scudetto contro il Savona

delle partite di gara-1 delle semifinali play-off e play-out della Serie A1 2024-2025 di Pallanuoto maschile: la Pro Recco domina il derby contro il Savona e si porta ad una vittoria dalla finale scudetto, mentre la Florentia regola l'Olympic Roma ed è ad un passo dalla salvezza.Nelle semifinali play-off il derby ligure premia la Pro Recco, che chiude i conti nei primi 8? e poi amministra contro il Savona, battuto per 13-8. Decisivo il primo quarto, in cui i campioni d'Italia in carica si portano subito sul 5-1 e poi badano a contenere la reazione degli ospiti. Distanze invariate a metà gara, a cui si arriva sul 9-5, così come all'ultimo intervallo, con lo score sull'11-7. Nell'ultimo quarto i padroni di casa aumentano ulteriormente il gap andando a vincere col punteggio di 13-8.

