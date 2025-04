Atalanta-Lecce diretta | a segno Karlsson su rigore

LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: ultimo giro, Johaug, Weng, Karlsson e Anderson in lotta per le medaglie! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:39 Karlsson sembra quella più in palla ed è anche la più forte tra queste in volata. 13:37 Johaug ha provato a partire, ma Karlsson non le lascia spazio, la svedese è sempre al comando da 2 giri ormai. 13:34 Anderson e Karlosson tengono giù il piede pesante, Weng appare leggermente affaticata. 13:32 Therese Johaug sa che deve provare qualcosa se vorrà portarsi a casa la medaglia d’oro. 🔗oasport.it

LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: 10km al traguardo, Johaug, Weng, Karlsson e Anderson in lotta per le medaglie! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:26 Siamo già sui tempi della gara maschile di ieri, con la differenza che le donne dovranno percorrere ancora 10 chilometri. 13:23 Sempre le svedesi a fare il ritmo, le norvegesi restano coperte. Karlsson sta imponendo il suo passo da ormai diversi chilometri. 13:20 Sundling è tornata a 2 minuti e 35 secondi di ritardo, ormai la lotta per le medaglie è riservata esclusivamente alle prime quattro. 🔗oasport.it

LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Johaug, Weng, Karlsson e Anderson per le medaglie, 25km al traguardo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:52 Rientra Weng, Johaug ha dovuto alzare il piede dall’acceleratore per evitare di perdere la compagna di squadra. 12:50 Piccolo inciampo di Weng, la norvegese perde qualche metro. 12:48 Si ricompattano le quattro davanti, gara spettacolare, sarà tattica fino al traguardo in quella che ormai è una sfida a squadre. 12:47 Sundling ha ripreso Slind, davanti non possono guardarsi, la svedese ha tirato giù 30 secondi in questa tornata. 🔗oasport.it

