McTominay sblocca Napoli-Torino la reazione di Conte al gol del sorpasso sull’Inter

reazione di Antonio Conte al gol dello scozzese che ha sbloccato al settimo minuto Napoli-Torino: ecco che cos'ha detto ai ragazziGli occhi di tutta Napoli nello strano e unico pomeriggio domenicale ricco di calcio sono stati puntati su Inter-Roma. La sconfitta dei nerazzurri ha cambiato completamente lo scenario del campionato azzurro, poiché il destino ora è tutto nelle mani dei ragazzi di Conte.La reazione di Conte al gol di McTominay (LaPresse)Dopo i primi secondi di paura, con il Torino arrembante e vicinissimo al vantaggio, il Napoli ha reagito spinto dallo stadio Maradona, più caldo che mai. Al settimo minuto di gioco, Anguissa ha servito un pallone in area, dove il solito McTominay si è fatto trovare pronto.Esultanza sobria di Antonio Conte, con la sua panchina che si è alzata per applaudire l'ex Manchester United.

