MotoGp a Jerez Bastianini nono Bezzecchi si mangia le mani | aveva un ritmo da podio

nono posto per Enea Bastianini e 14esima posizione per Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. "Possiamo essere soddisfatti - esordisce il portacolori della Ktm -. Ho sofferto le vibrazioni della moto nelle curve veloci, ma sono riuscito a sorpassare alcuni piloti.

