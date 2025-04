Il Lecce ricorda Graziano Fiorita in campo | la maglia senza colori e gli occhi lucidi dei calciatori Bergamo applaude

Graziano Fiorita. Graziano non. Quotidianodipuglia.it - Il Lecce ricorda Graziano Fiorita in campo: la maglia senza colori e gli occhi lucidi dei calciatori. Bergamo applaude Leggi su Quotidianodipuglia.it Tutti in panchina per il minuto di silenzio. Lo sguardo perso di Federico Baschirotto, che dopo il sorteggio era solito consegnare il gagliardetto avversario anon.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Atalanta Lecce rinviata, morto Graziano Fiorita fisioterapista dei salentini - “L'U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent'anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce”, di conseguenza il match della 34^ giornata di Serie A in programma a Bergamo venerdì 25 aprile alle 20.45 verrà rinviato. È quanto si apprende dal sito della società Salentina. 🔗tg24.sky.it

Lecce, protesta contro la Lega Serie A e lutto per la morte di Graziano Fiorita - Una maglia bianca anonima, senza alcun logo e sponsor: “Niente valore, niente colore”. Così i giocatori del Lecce si sono presentati al Gewiss Stadium di Bergamo per la partita contro l’Atalanta giocata nonostante la contrarietà rispetto alla decisione della Lega Serie A di non accettare la richiesta di rinvio a data da destinarsi. Il match si doveva disputare venerdì 25 aprile ma era stato rinviato per la morte di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra salentina. 🔗panorama.it

Atalanta-Lecce: striscioni, fiocco nero e tanta commozione. Il toccante addio a Graziano Fiorita - Momenti di grande commozione al Gewiss Stadium a pochi istanti dal calcio d`inizio della sfida tra l`Atalanta e il Lecce, rinviata a oggi per... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Lecce, l'ultimo saluto a Graziano Fiorita: camera ardente al Via del Mare; Il Lecce ricorda Graziano Fiorita in campo: la maglia senza colori e gli occhi lucidi dei calciatori. Bergamo applaude; Lecce in lutto per la morte di Graziano Fiorita, niente allenamento e il club non vuole giocare domenica contr; Scomparsa Graziano Fiorita, Criscitiello svela l’esito dell’autopsia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lecce, l'ultimo saluto a Graziano Fiorita: camera ardente al Via del Mare - L'ultimo saluto a Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce, scomparso improvvisamente a 47 anni. Il club salentino ha comunicato che la camera ardente sarà allestita presso lo stadio Via del ... 🔗msn.com

Atalanta-Lecce: striscioni, fiocco nero e tanta commozione: il commovente addio a Graziano Fiorita - Momenti di grande commozione al Gewiss Stadium a pochi istanti dal calcio d`inizio della sfida tra l`Atalanta e il Lecce, rinviata a oggi per l`improvvisa scomparsa. 🔗calciomercato.com

Il Lecce ricorda Graziano Fiorita: il video social è da brividi - Un video emozionante, accompagnato da una musica toccante, senza necessità di aggiungere alcuna parola. Il Lecce ha voluto ricordare così Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club salentino, s ... 🔗msn.com