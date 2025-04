Dilettanti non arrivano notizie positive dagli spareggi retrocesse le squadre pisane

Pisatoday.it - Dilettanti, non arrivano notizie positive dagli spareggi, retrocesse le squadre pisane Leggi su Pisatoday.it In Serie D il Tuttocuoio già salvo ottiene il terzo pareggio di fila con uno 0 a 0 contro il Fiorenzuola che retrocede in Eccellenza, finale di stagione tranquillo per i ragazzi di mister Firicano che saranno impegnati domenica prossima contro il Cittadella Vis Modena già salvo.In Eccellenza.

