Infortunio Pavard si attendono novità sulle sue condizioni! Partita con il Barcellona a rischio? Le ultime

Infortunio Pavard, si attendono novità sulle sue condizioni! Partita con il Barcellona a rischio? Le ultime sul difensore francesePiove sul bagnato in casa Inter: oltre al momento difficile sul fronte dei risultati, continuano a sommarsi anche i problemi legati agli infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Benjamin Pavard, costretto ad abbandonare il campo nelle fasi iniziali della sfida contro la Roma a causa di un colpo alla caviglia.Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima valutazione medica parla di una distorsione alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore Pavard si sottoporrà agli esami clinici necessari per determinare con precisione la gravità del problema e capire se potrà recuperare in tempo per la delicata semifinale contro il Barcellona. In caso contrario, sarà molto probabilmente Bisseck a prendere il suo posto. Internews24.com - Infortunio Pavard, si attendono novità sulle sue condizioni! Partita con il Barcellona a rischio? Le ultime Leggi su Internews24.com , sisuecon il? Lesul difensore francesePiove sul bagnato in casa Inter: oltre al momento difficile sul fronte dei risultati, continuano a sommarsi anche i problemi legati agli infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Benjamin, costretto ad abbandonare il campo nelle fasi iniziali della sfida contro la Roma a causa di un colpo alla caviglia.Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima valutazione medica parla di una distorsione alla caviglia sinistra. Nelle prossime oresi sottoporrà agli esami clinici necessari per determinare con precisione la gravità del problema e capire se potrà recuperare in tempo per la delicata semifinale contro il. In caso contrario, sarà molto probabilmente Bisseck a prendere il suo posto.

Cosa riportano altre fonti

Ultimissime Inter LIVE: novità sull’infortunio di Dumfries, le mosse con cui Inzaghi ha battuto Gasperini. Quando giocano i nazionali nerazzurri - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 17 MARZO Ultimissime Inter Live di DOMENICA 16 MARZO Ultimissime Inter Live di SABATO 15 MARZO Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 14 MARZO Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 13 MARZO Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ ... 🔗internews24.com

Infortunio Rouhi: cosa filtra sulle sue condizioni dopo la ripresa degli allenamenti. Novità in vista di Fiorentina Juve - di Marco BaridonInfortunio Rouhi: cosa filtra sulle sue condizioni nella settimana di Fiorentina Juve. Gli aggiornamenti dal JTC La Juve di Thiago Motta di nuovo in campo nella settimana che porta alla trasferta contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 18.00. Primo allenamento al JTC dopo la figuraccia dello Stadium contro l’Atalanta. Come appreso da Juventusnews24, arrivano aggiornamenti anche sull’infortunato Rouhi: il terzino bianconero ha svolto un lavoro personalizzato alla Continassa. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Gatti: recupera o no per Juve Atalanta? Ultimissime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno, cosa è successo alla Continassa - di Marco BaridonInfortunio Gatti: ecco le ultime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno. Cosa è successo alla Continassa a due giorni da Juve Atalanta C’era grande curiosità attorno a Federico Gatti quest’oggi per conoscere le sue condizioni dopo che, nell’allenamento di ieri, il difensore bianconero ha lavorato a parte per via di un leggero affaticamento. Come appreso da Juventusnews24, anche oggi Gatti ha svolto un lavoro differenziato e resta dunque in dubbio per la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, si fa male Pavard: cambio obbligato contro la Roma; Inter, Gazzetta: “Rientro di Thuram ipotizzabile per Venezia”. Cosa filtra su Acerbi, Pavard e Calha; Barella si ferma, Inter in ansia: Inzaghi attende l'esito degli esami; Infortunio Pavard, si attendono novità sulle sue condizioni! Partita con il Barcellona a rischio? Le ultime. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne