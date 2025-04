Papa Francesco prima di parlare a Zelensky Trump a Macron | Non ti voglio qui…

Qualche istante prima di mettersi davanti al presidente ucraino, il Tycoon a quello francese ha chiesto di andare via. Un'immagine che ha fatto il giro del mondo. E che ha simboleggiato la storia. E' una foto che verrà diffusa negli anni e varrà tanto perché, probabilmente, potrebbe significare un momento importante per arrivare ad una tregua e poi alla pace. Un incontro improvvisato, ma non certo casuale quello tra Trump e Zelensky a Piazza San Pietro. Un momento che ha significato tanto, ma prima che i due protagonisti si parlassero e vedessero il da farsi, c'è stato un piccolo siparietto che in parte si è intravisto. E si parla dell'avvicinamento del presidente Macron ai due protagonisti come se volesse far parte di quell'attimo, quasi a voler far vedere che c'entrasse qualcosa con quella stretta di mano.

