La dea bendata bacia Torgiano | vinti 250mila euro

euro che offre premi fino a 500.000 euro. A Torgiano, in provincia di Perugia, è stato acquistato il tagliando vincente da 250.000 euro. Una vincita importante che va ad aggiungersi alla lunga lista di premi già distribuiti in tutta. Perugiatoday.it - La dea bendata bacia Torgiano: vinti 250mila euro Leggi su Perugiatoday.it Vincita fortunata con “Miliardario New”, il biglietto da 10che offre premi fino a 500.000. A, in provincia di Perugia, è stato acquistato il tagliando vincente da 250.000. Una vincita importante che va ad aggiungersi alla lunga lista di premi già distribuiti in tutta.

Ne parlano su altre fonti

Dea bendata bacia il casertano: vinti 20mila euro al SuperEnalotto - La fortuna bacia la Campania con il SuperEnalotto. Nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 20.377,37 euro ad Ailano, in provincia di Caserta. La giocata vincente è stata effettuata presso la Tabaccheria del Corso, situata in via Trieste. L’ultimo "6" da ben... 🔗casertanews.it

Lotto, la Dea Bendata bacia la Campania: la vincita più alta nel Sannio - Tempo di lettura: < 1 minutoIl Lotto premia la Campania. Nell’ultima estrazione vinti oltre 51mila euro: a Cautano, in provincia di Benevento, tre ambi e un terno valgono 23.750 euro presso l’esercizio in viale della Vittoria, mentre ad Ercolano, in provincia di Napoli, centrate due vincite: la prima – in via Consiglio Arturo – da 14.250 euro con tre ambi e un terno, la seconda da 13.500 euro con un terno in via Quattro Novembre. 🔗anteprima24.it

Vinti 100mila al 10eLotto, la dea bendata bacia Ronciglione - Lazio a segno con il 10eLotto. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare vincite per 150mila euro. A Ronciglione colpo da 100mila euro con un 9 'Doppio oro', mentre a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, vinti 50mila euro grazie a un 9 'Oro'. L'ultimo concorso del 10eLotto... 🔗viterbotoday.it