La Juve batte il Monza ma perde Yldiz per almeno 3 giornate

Juventus è tornata al quarto posto in classifica in attesa di vedere cosa farà domani il Bologna a Udine. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra bianconera ha superato 2-0 il Monza al termine da una sfida dal doppio volto. Primo tempo di marca Juventina e seconda frazione - complice l'inferiorità numerica dei padroni di casa per una sciocca espulsione rimediata da Yildiz - con un Monza decisamente migliore. La Juventus ha sbloccato la sfida con un gol cercato da Nico Gonzalez: l'argentino ha ricevuto palla sulla trequarti di destra, si è accentrato e con un tiro mancino da fuori area ha trafitto Turati con un pallone che si è andato a infilare nell'angolo basso alla destra del portiere. Clamorosa l'occasione capitata al 23' sui piedi di Kolo Muani che da posizione favorevole, solo davanti al portiere, ha messo fuori. Agi.it - La Juve batte il Monza ma perde Yldiz per almeno 3 giornate Leggi su Agi.it AGI - Lantus è tornata al quarto posto in classifica in attesa di vedere cosa farà domani il Bologna a Udine. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra bianconera ha superato 2-0 ilal termine da una sfida dal doppio volto. Primo tempo di marcantina e seconda frazione - complice l'inferiorità numerica dei padroni di casa per una sciocca espulsione rimediata da Yildiz - con undecisamente migliore. Lantus ha sbloccato la sfida con un gol cercato da Nico Gonzalez: l'argentino ha ricevuto palla sulla trequarti di destra, si è accentrato e con un tiro mancino da fuori area ha trafitto Turati con un pallone che si è andato a infilare nell'angolo basso alla destra del portiere. Clamorosa l'occasione capitata al 23' sui piedi di Kolo Muani che da posizione favorevole, solo davanti al portiere, ha messo fuori.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nico Gonzalez-Kolo Muani, la Juve non stecca e batte il Monza: alta tensione nel finale - Grazie alle reti dei suoi attaccanti, i bianconeri regolano gli uomini di Nesta e conquistano tre punti molto importanti Pur non impressionando in alcuni frangenti della partita, la Juventus fa comunque il suo, regolando il Monza con un rotondo 2-0. A decidere una contesa mai sostanzialmente incerta e viaggiata sin da subito sui binari bianconeri sono state le reti, entrambi nel primo tempo, di Nico Gonzalez e Randal Kolo Muani con l’attaccante francese ritornato al gol dopo tre mesi. 🔗calciomercato.it

La Juve batte il Psv nell’andata dei playoff di Champions, ha mezza qualificazione in tasca - I gol di McKennie e Mbangula danno la vittoria alla Juve e avvicinano gli ottavi di finale. Cosa serve al ritorno per passare il turno? Da regolamento, basta anche un pareggio con qualsiasi risultato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Volley maschile, Superlega: Trento batte 3-0 Monza, Cisterna vince contro Grottazzolina al tie-break - Trento vince contro Monza e Cisterna batte Grottazzolina nell’ottava giornata di ritorno di Superlega 2024/2025. I trentini, ora in testa alla classifica a pari punti con Perugia, hanno piegato gli avversari per 3-0, mentre il secondo match della giornata si è protratto fino al tie-break. Cisterna, che aveva ottenuto il primo set, ha poi perso il secondo. Il terzo parziale è andato ai padroni di casa, mentre il quarto è stato vinto da Grottazzolina. 🔗sportface.it

Ne parlano su altre fonti

La Juve batte il Monza ma perde Yldiz per almeno 3 giornate; Juventus-Monza | La partita; Nico Gonzalez e Kolo Muani stendono il Monza: la Juve è quarta, ma che sciocchezza Yildiz; Serie A, Parma-Juventus 1-0, Genoa-Lazio 0-2, Torino-Udinese 2-0 e Cagliari-Fiorentina 1-2 - Aggiornamento del 24 Aprile delle ore 02:21. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Juve batte il Monza ma perde Yldiz per almeno 3 giornate - AGI - La Juventus è tornata al quarto posto in classifica in attesa di vedere cosa farà domani il Bologna a Udine. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra bianconera ha superato 2-0 il Monza al term ... 🔗msn.com

Monza battuto, rilancio Juve nella corsa Champions - La Juventus non perde terreno nella lotta al quarto posto e all'Allianz Stadium batte il Monza per 2.0, in una partita mai in dubbio. Decisive le reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani nel primo tempo. Un ... 🔗informazione.it

Il Monza perde 2-0 contro la Juve, nemmeno l’uomo in più può ormai aiutare! - I biancorossi subiscono le reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani, ma giocano tutto il secondo tempo in superiorità numerica per l'espulsione di Yildiz. Tutto inutile e la serie B è questione di ore. 🔗mbnews.it