Basket B nazionale Sconfitta brutta ma indolore per la Ristopro | Latina domina 84-57

Ristopro perde nettamente a Cisterna di Latina contro la Benacquista e conclude al nono posto, con un bilancio in perfetta parità fra vittorie e sconfitte, la sua regular season.I biancoblù esprimono una brutta prestazione contro una Latina guidata dalle triple dell’ex Merletto e dal peso sotto canestro di Caffaro, ben più feroce agonisticamente dei cartai, apparsi molli per tutti i 40’. Fabriano tiene la partita aperta nei primi due quarti, affidandosi alla folata iniziale di Centanni e poi a qualche guizzo di Pierotti, ma Latina prende in fretta il comando col duo Merletto-Caffaro. Leggi su .com Prova negativa della squadra di Niccolai, ma il nono posto finale non sarebbe cambiato. Al primo turno play-in c’è Ravenna, in caso di vittoria poi andrebbe in scena un clamoroso derby a JesiVALLESINA, 27 aprile 2025 – Laperde nettamente a Cisterna dicontro la Benacquista e conclude al nono posto, con un bilancio in perfetta parità fra vittorie e sconfitte, la sua regular season.I biancoblù esprimono unaprestazione contro unaguidata dalle triple dell’ex Merletto e dal peso sotto canestro di Caffaro, ben più feroce agonisticamente dei cartai, apparsi molli per tutti i 40’. Fabriano tiene la partita aperta nei primi due quarti, affidandosi alla folata iniziale di Centanni e poi a qualche guizzo di Pierotti, maprende in fretta il comando col duo Merletto-Caffaro.

