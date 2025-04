Curling Constantini e Mosaner a punteggio pieno ai Mondiali di doppio misto | Corea del Sud battuta 9-4

Constantini e Amos Mosaner vince la terza sfida e resta a punteggio pieno ai Mondiali di doppio misto di Curling, in corso di svolgimento a Fredericton, in Canada. Dopo aver battuto Finlandia e Germania nei primi due appuntamenti, gli azzurri si sono imposti anche sulla Corea del Sud con il risultato di 9-4. L’impegno sulla carta era abbordabile, visto che gli asiatici venivano dai passi falsi contro Finlandia e Cina, ma sul ghiaccio canadese Constantini e Mosaner hanno avuto il merito di non sottovalutare gli avversari e di rimanere concentrati sull’obiettivo primo posto del girone A.L’Italia apre le danze con il martello e spinge subito sull’acceleratore grazie a Constantini che con una doppia bocciata regala quattro punti alla causa azzurra. Leggi su Sportface.it Tre su tre. La coppia d’oro di Pechino 2022 composta da Stefaniae Amosvince la terza sfida e resta aaididi, in corso di svolgimento a Fredericton, in Canada. Dopo aver battuto Finlandia e Germania nei primi due appuntamenti, gli azzurri si sono imposti anche sulladel Sud con il risultato di 9-4. L’impegno sulla carta era abbordabile, visto che gli asiatici venivano dai passi falsi contro Finlandia e Cina, ma sul ghiaccio canadesehanno avuto il merito di non sottovalutare gli avversari e di rimanere concentrati sull’obiettivo primo posto del girone A.L’Italia apre le danze con il martello e spinge subito sull’acceleratore grazie ache con una doppia bocciata regala quattro punti alla causa azzurra.

