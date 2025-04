Messina Juventus Next Gen 2-1 LIVE | zampata di Amaradio i bianconeri la riaprono!

Messina Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202425La Juventus Next Gen scende in campo per l’ultima giornata del girone C di Serie C, forte della qualificazione ai playoff raggiunta con la vittoria contro la Cavese. I bianconeri affrontano il Messina per blindare il nono posto. segue LIVE il match.Messina Juventus Next Gen 2-1: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciata Messina Juventus Next Gen.2? Subito Messina! Tordini tenta di sorprendere Garofani con un tiro a giro potente dalla distanza. Il pallone finisce fuori di pochissimo.5? Ritmi alti – Ritmo subito intenso in questo avvio, con i padroni di casa che tentano di fare la partita.9? Occasione Juve – Inizia e conclude l’azione Guerra, che raccoglie il cross di Pietrelli e tenta la rovesciata. Juventusnews24.com - Messina Juventus Next Gen 2-1 LIVE: zampata di Amaradio, i bianconeri la riaprono! Leggi su Juventusnews24.com Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202425LaGen scende in campo per l’ultima giornata del girone C di Serie C, forte della qualificazione ai playoff raggiunta con la vittoria contro la Cavese. Iaffrontano ilper blindare il nono posto. segueil match.Gen 2-1: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciataGen.2? Subito! Tordini tenta di sorprendere Garofani con un tiro a giro potente dalla distanza. Il pallone finisce fuori di pochissimo.5? Ritmi alti – Ritmo subito intenso in questo avvio, con i padroni di casa che tentano di fare la partita.9? Occasione Juve – Inizia e conclude l’azione Guerra, che raccoglie il cross di Pietrelli e tenta la rovesciata.

Ne parlano su altre fonti

Juventus Next Gen, la partita contro il Messina non si giocherà! Arriva l’annuncio correlato ai funerali di Papa Francesco: le parole - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, la partita contro il Messina non si giocherà: ecco l’annuncio ufficiale concomitante ai funerali di Papa Francesco La 34^ giornata di Serie A si giocherà solo parzialmente a causa dei concomitanti funerali di Papa Francesco. Questo è quanto annunciato da Nello Musmeci. Il ministro della Protezione Civile ha detto ufficialmente che le partite di sabato non si giocheranno, mentre quelle programmate di domenica si disputeranno regolarmente. 🔗juventusnews24.com

Serie C, terremoto nel Girone C della Juventus Next Gen: Taranto escluso dal campionato, 4 punti di penalizzazione al Messina! Comunicato ufficiale e tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Serie C, Taranto escluso dal Girone C, 4 punti di penalizzazione al Messina! Comunicato ufficiale sul campionato della Juventus Next Gen Attraverso un comunicato ufficiale, è stata resa nota una decisione importante che riguarda il Girone C di Serie C, quello in cui gioca la Juventus Next Gen. Escluso dal campionato il Taranto, mentre per il Messina 4 punti di penalizzazione. 🔗juventusnews24.com

Classifica Serie C Girone C: come cambia per la Juventus Next Gen dopo l’esclusione del Taranto e la penalizzazione del Messina - di Redazione JuventusNews24Classifica Serie C Girone C: come cambia per la Juventus Next Gen dopo l’esclusione del Taranto e la penalizzazione del Messina. La graduatoria Escluso il Taranto dal Girone C di Serie C, 4 punti di penalizzazione per il Messina. Questa la decisione ufficiale, che comporta – oltre alla decurtazione dei punti al club siciliano – anche tutti i risultati ottenuti dal club ionico nel corso della stagione. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Serie C, Messina – Juventus Next Gen: dove vederla in diretta tv e streaming; LIVE TJ - MESSINA-JUVENTUS NEXT GEN, le formazioni ufficiali; Pagelle Messina Juventus Next Gen: voti e giudizi sul match; Serie C | ACR Messina-Juventus Next Gen, dove vederla. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Messina Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Messina Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 2024/25 La Juventus Next Gen scende in campo per l’ultima giornata del ... 🔗juventusnews24.com

TJ - MESSINA-JUVENTUS NEXT GEN 1-0: Tordini porta in vantaggio i padroni di casa - 22' - GOAL! 1-0: Tordini porta in vantaggio il Messina. Controllo e destro dalla distanza che si infila all'incrocio dei pali 19' - Il gioco riprende 18' - ... 🔗tuttojuve.com

Gil Puche espulso: rosso pesantissimo anche in chiave Playoff. Cos’è successo in avvio di Messina-Juventus Next Gen - Gil Puche espulso: rosso pesantissimo anche in chiave Playoff. Cos’è successo in avvio di Messina-Juventus Next Gen La Juventus Next Gen è in campo a Messina per l’ultima giornata del girone C di Seri ... 🔗juventusnews24.com