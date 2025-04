Antonella Palmisano torna in gara firma un personale dopo l’infortunio e annuncia una nuova distanza

Antonella Palmisano ha fatto il proprio debutto stagionale, cimentandosi sui 5.000 metri di marcia a Ceprano (in provincia di Frosinone). La Campionessa Olimpica della 20 km a Tokyo 2020 si è rimessa in gioco a oltre sei mesi di distanza dalla sua ultima apparizione in gara, completando la propria prova con il tempo di 20:44.13. La fuoriclasse pugliese ha firmato il proprio personale, migliorando di oltre quindici secondi il precedente 21:00 realizzato a Tivoli nell’ottobre del 2020.L’azzurra non frequentava questa distanza da oltre quattro anni ed era importante rompere il ghiaccio dopo uno stage di tre settimane sulle alture di Windhoek (Namibia). La Campionessa d’Europa della 20 km e bronzo mondiale in carica su quella distanza si sta preparando per gli Europei di marcia a squadre, che andranno in scena a Podebrady (Cechia) il prossimo 18 maggio. Oasport.it - Antonella Palmisano torna in gara, firma un personale dopo l’infortunio e annuncia una nuova distanza Leggi su Oasport.it ha fatto il proprio debutto stagionale, cimentandosi sui 5.000 metri di marcia a Ceprano (in provincia di Frosinone). La Campionessa Olimpica della 20 km a Tokyo 2020 si è rimessa in gioco a oltre sei mesi didalla sua ultima apparizione in, completando la propria prova con il tempo di 20:44.13. La fuoriclasse pugliese hato il proprio, migliorando di oltre quindici secondi il precedente 21:00 realizzato a Tivoli nell’ottobre del 2020.L’azzurra non frequentava questada oltre quattro anni ed era importante rompere il ghiacciouno stage di tre settimane sulle alture di Windhoek (Namibia). La Campionessa d’Europa della 20 km e bronzo mondiale in carica su quellasi sta preparando per gli Europei di marcia a squadre, che andranno in scena a Podebrady (Cechia) il prossimo 18 maggio.

Approfondimenti da altre fonti

Antonella Clerici a Sanremo: addio agli abiti meringa, torna al Festival con paillettes e trasparenze - Antonella Clerici è la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2025, insieme a Gerry Scotti affianca Carlo Conti nella puntata di debutto. Cosa ha indossato per questo gran ritorno all'Ariston?Continua a leggere 🔗fanpage.it

La birra torna a essere protagonista in fiera, in gara oltre 2 mila birrifici artigianali - Beer&Food Attraction 2025 è il palcoscenico d’elezione per l’intero comparto birrario e dal 16 al 18 febbraio riunisce alla Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, produttori, distributori e addetti ai lavori nazionali ed europei. Dalle eccellenze brassicole artigianali alle grandi referenze... 🔗riminitoday.it

Lorenzo Simonelli torna in gara e si prende la semifinale agli Europei Indoor - Lorenzo Simonelli ha fatto il proprio debutto stagionale, cimentandosi nelle batterie dei 60 ostacoli agli Europei Indoor di atletica, incominciati oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare che gli ha impedito di gareggiare durante l’inverno e chiaramente non è ancora al livello dei giorni migliori, ma con grande caparbietà è riuscito a qualificarsi alle semifinali. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Madrid: Palmisano rientro vincente; Atletica a Parigi 2024, italiani e italiane in gara il 1° agosto: programma e come vedere in diretta; Antonella Palmisano, chi è l'atleta in gara oggi: età, altezza, il matrimonio e il tattoo portafortuna; Europei Atletica di Roma 2024: Antonella Palmisano vince l'oro nella marcia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Antonella Palmisano torna in gara, firma un personale dopo l’infortunio e annuncia una nuova distanza - Antonella Palmisano ha fatto il proprio debutto stagionale, cimentandosi sui 5.000 metri di marcia a Ceprano (in provincia di Frosinone). La Campionessa ... 🔗oasport.it

Rientra Palmisano: personale nei 5000 - La marciatrice azzurra inizia la stagione e si migliora con 20:44.13 a Ceprano (Frosinone): era il rientro agonistico dopo oltre sei mesi per la campionessa europea e bronzo mondiale dei 20 km Un buon ... 🔗fidal.it

Marcia: Ceprano in festa con Palmisano - Il pezzo fortte era lei nella gara di Ceprano, organizzata proprio da Atletica Ceprano, per il Trofeo Villa e Trofeo Lazio di Marcia: Antonella Palmisano in gara nell'evento laziale di tacco e punta p ... 🔗fidal.it