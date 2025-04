Fontana | solidarietà a Senatrice Segre

21.05 "Esprimo la mia solidarietà alla Senatrice a vita Liliana Segre, oggetto di vili e intollerabili insulti sui social". Così il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, commentando gli epiteti rivolti a Segre dopo il 25 aprile su profili ricollegabili alla città di Pesaro. "A lei va la mia vicinanza. E' fondamentale essere uniti nel contrasto all'odio e nella difesa della memoria e dei valori democratici", ha aggiunto Fontana.

Fontana: solidarietà a Sen. Segre - 21.05 "Esprimo la mia solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, oggetto di vili e intollerabili insulti sui social". Così il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, commentando gli epiteti rivolti a Segre dopo il 25 aprile su profili ricollegabili alla città di Pesaro. "A lei va la mia vicinanza. E' fondamentale essere uniti nel contrasto all'odio e nella difesa della memoria e dei valori democratici", ha aggiunto Fontana. 🔗servizitelevideo.rai.it

Segre in piazza Scala: solidarietà per i fratellini Bibas. “Esserci è già la risposta a qualsiasi domanda” - Milano, 26 febbraio 2025 – “Essere qui io, vecchia come sono, è già la risposta a qualunque domanda. Stiamo parlando di bambini”. La senatrice a vita Liliana Segre ha raggiunto il sit-in organizzato ieri dalla comunità ebraica di Milano davanti Palazzo Marino per ricordare i due fratellini Bibas, Ariel di 4 anni e Kfir di 9 mesi, uccisi a Gaza, e per manifestare contro odio e antisemitismo. Nessun discorso Poche parole a margine, per ribadire la sua solidarietà, per rimettere al centro i bambini, vittime innocenti. 🔗ilgiorno.it

La Russa: mia solidarietà a Sen. Segre - 20.31 "Nel ribadire con assoluta fermezza la mia totale condanna per qualunque atto di antisemitismo, esprimo solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica alla senatrice Liliana Segre,vittima di vergognosi insulti sulla pagina social del Comune di Pesaro". Così su un social il Presidente del Senato Ignazio La Russa che ha stigmatizzato le ingiurie contro la senatrice Liliana Segre. 🔗servizitelevideo.rai.it

