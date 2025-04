Di Lorenzo a Dazn | Ko Inter? Opportunità da cogliere! Sarà importante sbagliare il meno possibile…

Lorenzo a Dazn: «Ko Inter? Opportunità da cogliere! Sarà importante sbagliare il meno possibile.» Le parole del difensore del NapoliA pochi minuti dal calcio di inizio di Napoli Torino, Giovanni Di Lorenzo, difensore dei campani, ha parlato cosi:LE PAROLE- «Guerra di nervi con l'Inter? Tenuta mentale è un aspetto importante, nelle ultime partite Sarà importante sbagliare il meno possibile. Mente fredda. Dobbiamo essere equilibrati, vogliosi di vincere, ma con il giusto atteggiamento. Avete guardato la partita dell'Inter? Ognuno in camera, chi ha riposato, chi l'ha guardata, noi vogliamo vincere. Con la loro sconfitta abbiamo un'Opportunità da cogliere ma dovremo essere lucidi perché il Torino è forte. I tifosi ci danno una spinta incredibile, dovremo trascinarli e cavalcare questo entusiasmo»

