Positivo all' alcol test patente ritirata al comandante della polizia locale

comandante della polizia locale di Finale. Ferraratoday.it - Positivo all'alcol test, patente ritirata al comandante della polizia locale Leggi su Ferraratoday.it Fra coloro che sono stati sottoposti ai controlli stradali dei carabinieri di Cento, nello scorso martedì 22, è finito anche un automobilista particolare. Da quanto si apprende da ModenaToday, infatti, i militari hanno fermato l'auto su cui viaggiava ildi Finale.

Su altri siti se ne discute

Il parroco fa un incidente ad Avellino: positivo all’alcol test, il vescovo lo sospende - Sottoposto all'alcol test dai carabinieri in seguito a un incidente, il parroco è risultato positivo all'alcol test ed è stato sospeso dalle sue funzioni dal vescovo di Avellino.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dopo l’incidente positivo all’alcol test: Parroco sospeso - Tempo di lettura: < 1 minutoIl Vescovo avrebbe sospeso un Parroco di una Chiesa dell’hinterland avellinese perchè dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale sarebbe stato trovato positivo all’alcol test he generalmente le Forze dell’Ordine effettuano dopo i sinistri. Il Vescovo informato dell’accaduto avrebbe sospeso temporaneamente il Sacerdote dalle sue funzioni invitandolo a frequentare una comunità terapeutica per disintossicarsi- L'articolo Dopo l’incidente positivo all’alcol test: Parroco sospeso proviene da Anteprima24. 🔗anteprima24.it

Ciclista positivo all'alcol test, 1.100 euro di multa e 60 giorni di reclusione - La patente è riuscito a salvarla, la serata no. Così un insegnante genovese precario di 37 anni è finito a svolgere 130 ore di lavori socialmente utili presso una bocciofila come pena sostitutiva al posto di 60 giorni di reclusione. Dovrà anche pagare 1.100 euro di multa. La vicenda... 🔗genovatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Positivo all'alcol test, patente ritirata al comandante della polizia locale; Finale Emilia, il comandante dei Vigili positivo all'alcoltest: multa e patente ritirata, ora rischia pure sanzioni disciplinari; Viene fermato al posto di blocco: il comandante dei Vigili è positivo all'alcoltest; Alcoltest oltre i limiti: via la patente al comandante della polizia locale di Finale Emilia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Comandante della Polizia Locale positivo all’alcoltest: patente ritirata - Fabio Ferioli, sebbene fuori servizio, è stato sottoposto a un normale accertamento con etilometro, risultando positivo con un tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8 grammi per litro. I Carabinieri hanno ... 🔗cronachenuoresi.it

Positivo all’alcoltest: patente ritirata al comandante della polizia locale di Finale Emilia - L’uomo è stato sottoposto a controlli dai carabinieri di Cento, nel Ferrarese. Scatterà anche una multa FERRARA – I carabinieri di Cento, che stavano effettuando controlli stradali, fermando un’auto s ... 🔗bologna.repubblica.it

Alcoltest oltre i limiti: via la patente al comandante della polizia locale di Finale - FINALE. Era appena salito in macchina, quando è stato fermato da un posto di blocco dei carabinieri e sottoposto ad alcol test, risultato positivo. È così che al comandante della polizia locale di Fin ... 🔗msn.com