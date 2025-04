Bergomi non ha dubbi dopo Juve Monza | Tutte le squadre creano problemi anche in 11 contro 11 I bianconeri hanno approcciato bene ma…

Bergomi ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: Tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul matchL’ex calciatore Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Monza: Tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Tutte le squadre sono organizzate, creano problemi anche se sei 11 vs 11. La Juve nel primo tempo ha approcciato bene la partita, quell’episodio ha complicato la partita che però hai vinta ma adesso ci sono due partite difficili e fuori casa». .com Juventusnews24.com - Bergomi non ha dubbi dopo Juve Monza: «Tutte le squadre creano problemi anche in 11 contro 11. I bianconeri hanno approcciato bene ma…» Leggi su Juventusnews24.com Beppeha parlato così ai microfoni di Skyle dichiarazioni dell’ex calciatore sul matchL’ex calciatore Beppeha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita dile dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «lesono organizzate,se sei 11 vs 11. Lanel primo tempo hala partita, quell’episodio ha complicato la partita che però hai vinta ma adesso ci sono due partite difficili e fuori casa». .com

