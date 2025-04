Conferenza stampa Tudor post Juve Monza | Nelle sofferenze si cresce sempre Questa è una doppia vittoria vi spiego perché

Conferenza stampa Tudor post Juve Monza: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 202425(inviato all'Allianz Stadium) – Igor Tudor ha parlato in Conferenza stampa dopo Juve Monza, valida per la 34ª giornata di Serie A.vittoria – «Sono molto contento di tutte e due i tempi, che sono stati molto diversi. Nel primo abbiamo dominato, nel secondo sofferenza, saper stare in quella sofferenza, crescere come squadra, aiutare, non concedere gol. Questa cosa ci farà crescere, è una mancanza avuta Nelle partite precedenti. È una doppia vittoria: Questa crescita del secondo tempo non è una cosa da poco. Nelle sofferenze si cresce sempre meglio».CRITICHE DOPO PARMA – «Non leggo niente. La partita l'abbiamo persa concedendo meno delle altre 5 gare. Avevo visto la partita con l'Inter, quella contro la Fiorentina, ha fatto gol, occasioni.

