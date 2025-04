Sinner silurato in diretta televisiva | nessuno se l’aspettava

Sinner: così il numero 1 del mondo è stato lasciato a casa senza troppi complimenti, nel disappunto generale.Manca sempre meno, oramai, all’alba. Al momento, cioè, in cui Jannik Sinner sarà di nuovo “libero” di giocare a tennis e di lasciarsi alle spalle la storia del Clostebol e tutti i problemi che ne sono derivati. I tre mesi di sospensione stanno per scadere e il numero 1 del mondo è atteso, dunque, in tempo per l’inizio ufficiale degli Internazionali d’Italia.Sinner silurato in diretta televisiva: nessuno se l’aspettava (AnsaFoto) – Ilveggente.itI tifosi fremono e anche i suoi colleghi, a dirla tutta, sono impazienti di potersi confrontare nuovamente con lui. Carlos Alcaraz in primis, che ha ritrattato completamente e apportato delle modifiche sostanziali alle dichiarazioni che aveva rilasciato all’indomani del provvedimento della Wada nei confronti dell’azzurro. Ilveggente.it - Sinner silurato in diretta televisiva: nessuno se l’aspettava Leggi su Ilveggente.it Non c’era spazio a sufficienza per Jannik: così il numero 1 del mondo è stato lasciato a casa senza troppi complimenti, nel disappunto generale.Manca sempre meno, oramai, all’alba. Al momento, cioè, in cui Janniksarà di nuovo “libero” di giocare a tennis e di lasciarsi alle spalle la storia del Clostebol e tutti i problemi che ne sono derivati. I tre mesi di sospensione stanno per scadere e il numero 1 del mondo è atteso, dunque, in tempo per l’inizio ufficiale degli Internazionali d’Italia.inse(AnsaFoto) – Ilveggente.itI tifosi fremono e anche i suoi colleghi, a dirla tutta, sono impazienti di potersi confrontare nuovamente con lui. Carlos Alcaraz in primis, che ha ritrattato completamente e apportato delle modifiche sostanziali alle dichiarazioni che aveva rilasciato all’indomani del provvedimento della Wada nei confronti dell’azzurro.

Su altri siti se ne discute

Montoya, corna in diretta televisiva: la regia in camera da letto... cosa non avete notato - «Montoya por favor!». Più veloce del pilota colombiano che correva con la Williams una ventina d'anni fa e con più visualizzazioni (120 milioni nel giro di pochi giorni, ma cresceranno) di un influencer di punta di TikTok. Insomma, Montoya è l'uomo dei miracoli. Ma chi è? Semplice: il cornuto più famoso di Spagna, d'Europa, del mondo. Talmente cornuto da risultare mazziato due volte, secondo i commentatori più maliziosi. 🔗liberoquotidiano.it

Milan Futuro - Pescara in diretta televisiva in chiaro - Dopo l'enorme delusione del ko interno contro l'Ascoli, il Pescara è chiamato a ripartire immediatamente nel lunch match di domenica 23 febbraio.Alle ore 12,30, infatti, nell'ultima giornata del mese di febbraio, ci sarà l'inedito impegno a Solbiate Arno, in provincia di Varese, sul campo del... 🔗ilpescara.it

9 aprile 1938: prima diretta televisiva della BBC (VIDEO) - L'articolo 9 aprile 1938: prima diretta televisiva della BBC (VIDEO) proviene da Gli Eroi del Calcio. 🔗glieroidelcalcio.com

Cosa riportano altre fonti

Tennis, Sinner licenzia fisioterapista Naldi e preparatore Ferrara; Tennis, Giacomo Naldi rompe il silenzio: Fa male lasciare Sinner, io professionale; Sinner, lo sfogo dell'ex fisioterapista: Professionale al 100%, dura non essere nel box e tifare per Jannik; Licenziamento live: Criscitiello si difende, arriva la nota dell'Ordine dei giornalisti campani. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Ho visto Sinner in palestra, è carico: ecco cosa mi ha detto": il racconto in diretta tv a Montecarlo - L'ex tennista indiano e commentatore di Tennis Channel Prakash Amritraj ha rivelato un simpatico retroscena in diretta tv. Mentre era ... è trovato davanti Jannik Sinner: “È un’altra ... 🔗corrieredellosport.it

Tutte le notizie su "Diretta Live Sinner" - 2 del ranking! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner vs Medvedev in tv – I precedenti di Sinner vs Medvedev 21:33 Termina qui la nostra... Live Sport1 anno fa LIVE Sinner ... 🔗oasport.it

Australian Open, diretta Sinner-Schoolkate: dove vederla in tv e live streaming - Un match che promette spettacolo, emozioni e tennis di altissimo livello, disponibile in diretta per tutti gli appassionati. Cosa aspettarsi dal match? Sinner, numero uno e protagonista di una ... 🔗dazn.com